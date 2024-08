Die Premiere von Shopping-Queen in Magdeburg ist Geschichte. Doch wie lief es hinter den Kulissen?

Shopping Queen in Magdeburg

Die Shopping-Queen-Kandidatinnen Yvonne, Michéle, Bianca, Katharina und Marleen (von links) aus Magdeburg mit Guido Maria Kretschmer im Studio des Star-Designers in Hamburg.

Magdeburg. - Lustige Sprüche von Guido Maria Kretschmer, modebegeisterte Kandidatinnen in schicken Outfits und dazu bekannte Magdeburg-Spots: Die Vox-Show „Shopping Queen“, die in dieser Woche Montag bis Freitag über den Bildschirm flimmerte, sorgte für beste Nachmittags-Unterhaltung. Doch wie war die Drehwoche eigentlich? Kandidatin Michéle, die am Donnerstag bei Boutique-Inhaberin Isabel Kuntermann shoppen ging, gewährt mit ihr gemeinsam Einblicke hinter die Kulissen.

„Ich war so aufgeregt. Ich habe am Anfang meine Hose so festgehalten.“ Isabel Kuntermann hat die Fernsehbilder, aber auch den Drehtag selbst noch genau vor Augen. Sie habe vorher erst einmal ein Gläschen Sekt trinken müssen. Um sich zu beruhigen. Die Inhaberin der Boutique È mia Bel, die der Star-Designer stets als „zauberhafte Verkäuferin“ bezeichnet, habe irgendwie damit gerechnet, dass auch bei ihr gedreht werde. Aber irgendwie auch nicht.

„Ich bekam am Tag vorher einen Anruf, dass es sein könnte“, erzählt sie. Am Drehtag selbst wurde sie dann noch einmal angerufen. Eine gute halbe Stunde später rollte das Shopping-Queen-Mobil dann auch schon an der Ernst-Reuter-Allee vor. Für Isabel Kuntermann ist eine Kamera nichts Unbekanntes. Dreht sie doch fast täglich für ihre Social Media Kanäle Storys, um ihre Outfits zu zeigen. Doch ein professionelles Fernsehteam sei dann doch eine ganz andere Hausnummer.

Aufregung war groß

Während sie anfangs noch nervös und verkrampft war, wirkte Michéle schon locker. Sie hatte zu dem Zeitpunkt aber auch schon drei Drehtage hinter sich, hatte sich an die Kameras gewöhnt. Vom Morgen bis zum späten Abend wurden sie und auch die anderen vier Kandidatinnen gefilmt. Wiederholt werden mussten die Szenen dabei kaum. „Höchstens mal beim Einsteigen in den Bus.“ Das lasse die Sendung aber eben auch authentisch erscheinen – mit lustigen Szenen und manch kleinen Verhasplern. „Und wie oft ich ,tatsächlich’ gesagt habe“, meint die 30-Jährige augenrollend.

Boutique-Inhaberin Isabel Kuntermann, ihre Kundin Michéle und deren Begleitung Lena (v.l.) vor dem Shopping-Queen-Mobil. Foto: Kuntermann

Als sich Isabel und Michéle diese Woche noch einmal treffen, um die aufregenden Momente Revue passieren zu lassen, stellen sie fest: Sie sind ein eingespieltes Team gewesen. Dabei war die gebürtige Magdeburgerin, die seit ein paar Jahren mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Jersleben zu Hause ist, noch gar nicht oft in der Boutique. „Ich wusste aber, dass es tolle und außergewöhnliche Mode gibt“, nennt sie den Grund für ihre Entscheidung, hier shoppen zu gehen.

Es habe nicht einmal eine halbe Stunde gedauert, bis sie das für sie perfekte weiße Outfit zusammengestellt hatte. Inklusive Schuhen, Handtasche und Schmuck. „Ich hätte dich ja echt in dem Kleid mit der roten Blume gesehen“, sagt Isabel etwas wehmütig. Genau das hatte auch Guido in der Donnerstags-Sendung favorisiert. Er hätte dazu auch gern die roten Stiefeletten gesehen, die die „zauberhafte Verkäuferin“ vorschlug. Aber: „Ich komme an Rot nicht ran“, erklärt Michéle, warum sie das Outfit nicht einmal anprobiert hat.

Weil sie so flink war, habe das Team aber darum gebeten, dass noch weitere Outfits probiert werden. Und so schlüpfte Michéle noch in ein Kleid sowie eine Kombination aus ausgefallenem Oberteil und Rock. Beide Ideen quittierte der Star-Designer mit dem ihm eigenen Humor. Darüber schmunzelten auch die beiden Frauen. Dass Guido fasziniert davon gewesen sei, wie Isabel die ganze Zeit ihren Blazer nur über der Schulter trug, konnte sie nicht verstehen. Für sie sei das nicht schwer.

Positives Feedback

„Es wurde echt schön geschnitten, recht positiv“, findet Michéle mit Blick auf die Folgen. „Wir haben ihm aber auch wenig Anlass gegeben zu kritisieren“, stellt sie fest. Während sich die Boutique-Inhaberin nicht so gern im Fernsehen sehen wollte, war es für ihre Kundin echt entspannt. Sie habe die Folge, in der sie beim Shoppen begleitet wurde, mit rund 20 Freunden daheim geschaut. Und durchweg positives Feedback bekommen.

Dass sie am Ende „nur“ Dritte wurde, war dann aber doch eine Enttäuschung. Für beide Frauen. Ein Extra-Punkt für die Kreativität, den „Farbklecks“ als pinken Blumenkranz selbst zu binden, hätte schon drin sein müssen, sind sie sich einig. Doch längst ist die Enttäuschung dem schönen Gefühl gewichen, dabei gewesen zu sein. Die Erfahrung möchten beide nicht missen. Höhepunkt für die Kandidatin war natürlich der Besuch bei Guido Maria Kretschmer in Hamburg. „Er stand da und mir sind die Füße weggesackt. Ich war so aufgeregt. Dabei bin ich gar kein Mega-Fangirl“, sagt Michéle. Die Zeit mit dem Designer sei viel zu kurz gewesen. Er sei in zwölf Jahren Shopping-Queen aber echt zum Medienprofi geworden, hat die 30-Jährige festgestellt.