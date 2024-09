Seit Eröffnung der Wolfgang-Lakenmacher-Halle in Magdeburg klagen Zuschauer über hohe Temperaturen bei öffentlichen Veranstaltungen. Welche Maßnahmen von der Stadt ergriffen werden und was die SCM-Youngsters dazu sagen.

Zu warm: Was die Stadt zu den hohen Temperaturen in der Sporthalle sagt

Beim ersten Handballspiel der SCM-Youngsters im Mai 2024 drängten sich knapp 900 Zuschauer auf den Rängen der neuen Wolfgang-Lakenmacher-Halle in Magdeburg. Doch die Temperaturen in der Halle sind zu warm.

Magdeburg - In der neuen Wolfgang-Lakenmacher-Halle in Magdeburg kommen nicht nur die Sportler ordentlich ins Schwitzen: Seit dem Eröffnungsspiel der Youngsters des SC Magdeburg im Mai 2024 klagen Zuschauer bei öffentlichen Veranstaltungen über unangenehm hohe Temperaturen in der Halle am Lorenzweg.