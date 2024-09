Elbe-Hochwasser in Magdeburg: Auch am Wiesenpark ist das Ufer überschwemmt.

Magdeburg - Etwas höher als Ende vergangener Woche erwartet fällt am Ende der Scheitel des Septemberhochwassers in Magdeburg aus. Laut der aktuellen Prognose wurde der Höchstwert für den Pegel an der Magdeburger Strombrücke für den Montagabend erwartet. Doch auch das ist kein Grund sich nun in Gefahr zu begeben, wie ein Beispiel auf den Elbwiesen zeigt.