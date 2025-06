Mit vielen Fotos: Die Firmenstaffel 2025 in Magdeburg in Bildern

Magdeburg - Zum 17. Mal gingen Teams aus Unternehmen der Region Magdeburg in den Kategorie Damen, Herren, Mixed und Sprints an den Start. Tausende schnürten ihre Laufschuhe und flitzten am 26. Juni 2025 durch den Elbauenpark - nach dem eine Gewitterfront wie viele in Sachsen-Anhalt vorüber gezogen war. Die Route schlängelte sich vorbei am Jahrtausendturm, an weitläufigen Wiesen und über viele Wege. Wegen eines Gewitters erfolgte der Start später. Fotos von der Firmenstaffel.