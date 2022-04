Hochzeit in Magdeburg: Wann das Standesamt noch Trauungen zu speziellen Daten anbietet

Die Hochzeit sollte der schönste Tag des Lebens sein – und damit auch auf ewig in Erinnerung bleiben. Doch mit der Zeit gerät der Hochzeitstag in Vergessenheit. Ein besonderes Datum kann dagegen helfen. Welches Datum eignet sich in diesem Jahr als eines, das nicht vergessen wird? Und gibt es beim Standesamt Magdeburg zu diesen Terminen noch freie Plätze für Heiratswillige?

Magdeburg - Egal, ob schlicht und in kleinem Rahmen oder in Verbindung mit einem rauschenden Fest: Die Hochzeit ist ein besonderer Tag im Leben jedes Paares. Doch welche Termine sind in diesem Jahr in Magdeburg besonders gefragt? Und gibt es noch freie Angebote zu besonderen Daten wie dem 2.2.22? So viel ist sicher: Im Hundertwasserhaus können sich Paare in diesem Jahr auch wieder trauen lassen.