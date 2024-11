Am Samstagabend, 30. November 2024, wird eine vermisste Person in Magdeburg gesucht. Diese habe sich zuvor im Klinikum Magdeburg aufgehalten. Verletzungen sind nicht auszuschließen.

In Magdeburg wird am Samstagabend, 30. November 2024, eine vermisste Person mit dem Hubschrauber gesucht.

Magdeburg - In Magdeburg kreist am Samstagabend, 30. November, ein Hubschrauber. Grund dafür ist die Suche nach einer vermissten Person, wie die Polizei auf Volksstimme-Nachfrage informiert. Die gesuchte Person soll „aus dem Klinikum abgängig sein“. Daher wird in den angrenzenden Stadtteilen gesucht. Daher kreiste der Einsatz-Hubschrauber unter anderem auch über Stadtfeld und Sudenburg.

„Es ist nicht auszuschließen, dass die Person lebensbedrohliche Verletzungen hat“, heißt es. Die Polizei sei um 17.10 Uhr darüber informiert worden. Nähere Informationen zur Person können nicht bekanntgegeben werden, da der Einsatz noch läuft.