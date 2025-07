Am 31. Juli 2025 gibt es ein brisantes Fußballspiel an der Elbe. Die U 23 des 1. FC Magdeburg trifft in der Avnet-Arena auf den Halleschen FC. Während Magdeburger Fans das Spiel boykottieren, reisen die Hallenser sogar im Konvoi an.

Magdeburg/Halle. - Für das bevorstehende Spiel des Halleschen FC gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Magdeburg am 31. Juli (19 Uhr im Livestream auf Volksstimme.de) in der Avnet-Arena in Magdeburg wollen die Fans aus Halle offenbar in Kolonne nach Magdeburg anreisen. Was die Polizei sagt und wo Strecke und Treffpunkte liegen.