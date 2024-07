Magdeburg - 50 Jahre nach ihrem Abitur haben sich kürzlich 20 ehemalige Schüler der Humboldt-EOS in Magdeburg wiedergesehen. „Der am weitesten angereiste ehemalige Mitschüler war dabei der in Zürich praktizierende Psychoanalytiker Dr. Ulrich Bahrke“, berichtet Teilnehmer Stefan Schmidt. Wie er sind auch weitere Abiturienten von 1974 noch beruflich tätig.

Nach dem Zusammentreffen am Teufelsbrunnen in der Leiterstraße nahmen sie ihre frühere Schule in Augenschein. „Diese besuchten wir zwei Jahre, ehe wir in die Nachtweide umgesiedelt wurden“, erklärt Stefan Schmidt. Heute ist in dem Gebäude die Domgrundschule zu finden.

Besucher schauen sich Veränderungen der Infrastruktur und Baugeschehen an

Anschließend unternahmen die „goldenen Abiturienten“ eine zweistündige historische Straßenbahnfahrt an die Wirkungsstätten ihrer Jugend. Vom Olvenstedter Platz ging es über das Stadtzentrum nach Neue Neustadt, wo die Humboldt-EOS, später Humboldt-Gymnasium, bis zur Schließung zu finden war, und danach zum Herrenkrug.

Die „alten“ Magdeburger, wie der Orchestermusiker Rudolf Reichwald, der Physiker und Informatiker Jörg Schiffmann oder der Biederitzer Bauingenieur Michael Jasper berichteten über die Veränderungen bei der Infrastruktur und das nicht abreißende Baugeschehen in der Domstadt.

Viele der auswärtigen Teilnehmer aus Flensburg, Hamburg, Ribnitz-Damgarten und Berlin, die selten in ihre Heimatstadt kommen, waren überrascht, wie sich diese verändert hat, so Stefan Schmidt. Am Ende stand der Beschluss, sich so bald wie möglich in dieser Runde wiederzusehen.