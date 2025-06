Arbeiten mit Hund Hunde im Magdeburger Rathaus: Was nach der Testphase mit Büro-Vierbeinern passiert

Die Stadt Magdeburg gestattet ihren Mitarbeitern das Mitbringen von Hunden in Büro. Nun ist die Testphase beendet. Was nun mit „Kollege Hund“ geschieht und warum Magdeburg nicht am bundesweiten Aktionstag für Bürohunde teilnimmt.