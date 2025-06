Nach dem Unfall auf dem Schönebecker Markt spricht der Verletzte über seine Rückkehr ins Geschäft, in Bernburg soll ein Denkmal zu neuem Leben erweckt werden, in Egeln drängt die Politik auf eine Sanierung der maroden Brücken: Im Ticker von Freitag, 6. Juni 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

7.48 Uhr: Stammtisch der Vereine und für Menschen, die eine Vereinsgründung planen: So ist eine Veranstaltung überschrieben, die am Dienstag, 24. Juni, in den Räumen der Urania ausgerichtet wird. Los geht es um 17 Uhr. „Wir laden alle Vereine sowie Menschen, die eine Vereinsgründung planen, zum Stammtisch in die Räumlichkeiten unseres Kooperationspartners Staßfurter Urania ein“, schreibt Annett Bohse-Sonntag, Koordinatorin ehrenhalber Zentrum für Engagement Egelner Mulde und Staßfurt.

An dem Abend wird die Referentin des Abends, Birgit Bursee (Leiterin der Freiwilligenagentur Magdeburg), über Vorteile und Herausforderungen eines Vereins sprechen sowie wertvolle Einblicke in das Vereinsrecht geben und Fragen zur Vereinsgründung in Sachsen-Anhalt beantworten. Die Gründung eines Vereins erfordere sorgfältige Planung und Engagement.

Von der Idee über die Mitgliedergewinnung bis hin zur offiziellen Eintragung und Finanzplanung – jeder Schritt sei entscheidend für den Erfolg.

Grüner Markt in Aschersleben

6.53 Uhr: Am kommenden Sonnabend können sich Ascherslebener und ihre Gäste auf dem grünen Markt wieder mit frischen Lebensmitteln und regional erzeugten Produkten eindecken. Zwischen 9 und 13 Uhr werden Händler, Unternehmer und Direktvermarkter auf dem Holzmarkt ihre Waren anbieten.

Zu haben sind unter anderem Fleisch- und Wurstwaren, Honigprodukte und Brotaufstriche, Eichsfelder Spezialitäten, Liköre aus dem Harz, Häkel- und Strickwaren, Holzdeko und ein umfangreiches Sortiment von der Straußenfarm.

Der grüne Markt ist eine Initiative der Ascherslebener Kaufmannsgilde und des Citymanagements.

Plötzlich stand ein Auto in seinem Geschäft

6.26 Uhr: Nach dem schrecklichen Unfall auf dem Schönebecker Markt unmittelbar vor dem Brunnenfest hatte Torsten Pillat jetzt am Donnerstag seinen ersten Arbeitstag – mit einem mulmigen Gefühl.

„Geöffnet“: Seit Donnerstag steht Torsten Pillat wieder im Laden, manchmal mit einem mulmigen Gefühl, wenn er nach draußen geht. (Foto: Olaf Koch)

Wie er den Unfall auf dem Schönebecker Markt und die Zeit danach erlebt hat, erzählt er Ihnen hier.

Wohnen statt Gastronomie im Denkmal „Schmidts Ausspann“

6.12 Uhr: „Schmidts Ausspann“ erwacht in Bernburg zu neuem Leben. Das jahrzehntelang gewerblich und gastronomisch genutzte Gebäudeensemble im Schlossbezirk wird restauriert.

Matthias Kunhart (von links), Fachplaner für Heizung und Sanitär, und Architekt Dieter Kienast erörtern mit Immobilienverwalter Christian Bilek auf dem Hof des Einzeldenkmals an der Ecke Käthe-Kollwitz-Straße/Schloßstraße die Restaurierungspläne. (Foto: Engelbert Pülicher)

Welche Pläne die Eigentümerin für das Denkmal hat, berichten wir Ihnen hier.

Werden endlich Egelns Brücken saniert?

5.55 Uhr: Mehrere Brücken in Egeln müssen erneuert werden. Die Fraktion „Zusammen für Egeln“ im Stadtrat in Egeln drängt jetzt auf eine Sanierung.

Die Mühlenbodebrücke in Egeln-Nord befindet sich in keinem guten Zustand. (Foto: Verbandsgemeinde Egelner Mulde)

Die ersten Maßnahmen sind bereits angestoßen und Fördermittel beantragt worden. Bei einigen Brücken soll es einen Neubau geben.