Hundewiese in Magdeburg wird eingezäunt

Eine weitere Hundeauslaufwiese in Magdeburg soll mit einem Zaun zu drei Seiten gesichert werden. Der Stadtgartenbetrieb hat Kosten und Datum dafür benannt.

Zwei Hunde warten auf einer Terrasse auf den Spaziergang. In Magdeburg gibt es Auslaufwiesen, damit die Tiere ohne Leine laufen dürfen.

Magdeburg - Über das Magdeburger Stadtgebiet sind eine Reihe von Hundeauslaufwiesen verteilt. Eine davon befindet sich an der Kreuzung am Askanischen Platz. Nur: Frei herumlaufen lassen möchten viele Hundebesitzer ihre Tiere an dieser Stelle nicht.