Magdeburg - Für Hundehalter in Städten bieten Hundewiesen die einzige Möglichkeit, ihre Vierbeiner in der Öffentlichkeit auch mal von der Leine zu lassen. In Magdeburg existieren insgesamt 25 dieser Auslaufflächen. Im großen Volksstimme-Test werfen Emily Döring und Dustin Kolley mit ihren Hündinnen Daisy (Mischling) und Laika (Zwergdackel) einen genaueren Blick auf die Wiesen. Wie hunde- und menschengerecht sind sie? Sind sie eingezäunt oder ist es gefährlich, die Hunde von der Leine zu lassen?

Im Video: Wie gut sind die Hundewiesen in Magdeburg?

Der große Hundewiesentest in Magdeburg. Emily Döring und Dustin Kolley testen gemeinsam mit ihren Hunden die Wiesen der Stadt. (Schnitt: Bernd Stiasny / Kamera: Sabine Lindenau)

Das sind die Hundewiesen in Magdeburg:

Hundewiesen in Magdeburg: Das sind die beiden Tester

„Ich bin mit Hunden groß geworden.“ Für Dustin Kolley (28 Jahre) war es immer ein Ziel, einen eigenen Hund zu haben. Bei seiner Freundin Emily Döring (21) war es genauso. Und so hat sich das Paar lange damit beschäftigt, welche Rasse es sein soll. Den Traum vom Boxer legten die Magdeburger schnell ad acta. Wegen der Überzüchtung und der Krankheiten, erzählt der gebürtige Schönebecker.

Nach Recherchen im Internet und in Fachmagazinen entschieden sich die beiden vor nicht ganz zwei Jahren für Daisy. Sie ist ein Mischling aus Boxer, Labrador und Cane Corso und ein Jahr und neun Monate alt. Dustin und Emily investieren viel Zeit in ihre Erziehung. Nicht nur in der Welpenschule, sondern auch in eigenen Trainingseinheiten.

Lesen Sie hier: Hundeprofi Martin Rütter über Magdeburg und die Frage, wie Hundewiesen sein sollten

Diese gehören zu jeder Gassirunde, die mal zu Hundewiesen, oft aber auch in den Wald führen. Das Training ist Daisy anzumerken, sie hört aufs Wort. Bei Zweithündin Laika, die erst rund sieben Monate alt ist, ist das noch nicht so. Doch das Paar genießt es, auch der Dackelhündin die wichtigsten Kommandos beizubringen. Dranbleiben zahle sich aus.

Hundewiesen in Magdeburg: Das sind die Favoriten der Tester

Der Schneidwerkzeugmechaniker und die Kundenmanagerin bei einer Versicherung gehen im Leben mit Hunden auf. Die Vierbeiner würden einfach so viel zurückgeben, sagen beide. Nachdem sie alle 25 Hundewiesen in der Stadt unter die Lupe genommen hatten, zogen sie ein positives Resümee. Bislang kannten sie nur einige Wiesen, etwa die im Stadtpark oder im Glacis. Darum waren sie gespannt, wie es auf anderen Flächen sein würde.

Für Emily Döring stand am Ende fest: Die Fläche an der Rathmannstraße/ Thietmarstraße ist ihr Sieger - wegen des Agility-Parcours. Aber auch im Herrenkrugpark hat es ihr richtig gut gefallen. Ihr Freund zeigte sich von der Wiese am Döllweg am Ortsrand von Diesdorf beeindruckt.