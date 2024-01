Der Magdeburger Stadtrat diskutiert über eine „Elbe-Linie“ zwischen Hamburg und Prag. Und will weiter dafür kämpfen, dass sich die Verbindung Magdeburgs an das Fernverkehrsnetz der Bahn bessert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - In einer Dreiviertelstunde mit der Bahn in Berlin sein: Was für Stendaler seit Jahren Normalität ist, ist für Magdeburger undenkbar. Wer hier in den Zug steigt, ist beinahe zwei Stunden unterwegs. Die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt hat noch immer keinen ICE-Anschluss. Das muss sich ändern, fordern Stadträte und auch Oberbürgermeisterin Simone Borris seit Jahren.