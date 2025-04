Reisen mit Bahn und Co. Warum in Magdeburg derzeit ICE-Züge halten und was FlixTrain jetzt anbietet

Aktuell halten etliche ICE-Züge zusätzlich am Hauptbahnhof in Magdeburg. Warum das so ist und welches neue Angebot jetzt FlixTrain für die Magdeburger bietet.