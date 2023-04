FCM und SCM Idee für Lichterwelt an den Arenen in Magdeburg lebt noch

Die Magdeburger Lichterwelt ist längst nicht mehr nur in der Innenstadt sichtbar. Auch in den Stadtteilen gibt es vielfältige Figuren. In Cracau allerdings noch nicht. Bürger wollen deshalb gerne Leuchtelemente mit Bezug zu FCM und SCM realisieren.