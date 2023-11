In der Magdeburger Innenstadt könnte eine Straße in eine Fahrradstraße umgewandelt werden. Die Verwaltung zieht dies einem Radweg vor. Dadurch könnten Stellplätze wegfallen.

Idee für neue Fahrradstraße in der Magdeburger Innenstadt

In der Magdeburger Innenstadt könnte eine weitere Fahrradstraße ausgewiesen werden.

Magdeburg - Seit 2019 ist die Goethestraße in Magdeburg-Stadtfeld als Fahrradstraße ausgewiesen. Fahrradfahrer haben dort Vorrang vor Autofahrern. Jetzt könnte eine weitere Straße in der Magdeburger Innenstadt in eine Fahrradstraße umgewandelt werden.