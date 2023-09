Magdeburg - Zu Partys locken die Clubs dieses Wochenende in Magdeburg. Die Volksstimme hat aus dem Veranstaltungskalender Tipps zusammengestellt. Zu weiteren Freizeittipps für Freitag, den 22. September 2023, geht es hier.

Boys’n’Beats: „Celebrate“ heißt es am Freitag ab 23 Uhr im Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89. Darc Delirium ist am Sonnabend ab 23 Uhr an der gleichen Stelle zu Gast.

Down Town Club: Um 23 Uhr beginnt am Freitag im Down Town Club im Breiten Weg 227 die Singleparty „Tinderella“ mit DJ Serv. Für Sonnabend, 23 Uhr, steht die „Down-Town Hausparty“ mit DJane Kim Noble und DJ Vendetta auf dem Programm.

Prinzzclub: Der Splash Friday beginnt am Freitag um 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a. DJ Ron spielt Hip-Hop, Bass, Trap, Future, Deutschrap und Latin.

Factory: „Venga Venga“ beginnt am Sonnabend ab 21 Uhr in der Factory in der Karl-Schmidt-Straße 42, Zufahrt über die Sandbreite. Thema sind die 90er und 2000er Jahre. Auf dem einen Floor wird Musik von Eurodance über Boygroups bis zu Rave, auf dem anderen Techno Classics.

Festung Mark: Electro-Swing-Beats bietet die Festung Mark im Hohepfortewall am Sonnabend ab 21 Uhr in ihrer Kulturwerkstatt. Mit dabei ist DJ Louie Prima, Gründer des Labes Electro Swing Revolution aus Berlin. Zuvor gibt es ab 20 Uhr in Konzert mit den Savoy Satellites.

MS Marco Polo: An der Sternbrücke legt am Sonnabend die MS Marco Polo ab. Zu den „Happy Days on Boat“ legt DJ C.H.R.I.S. und Sebastian Schikor unter anderem Musik aus den 90ern auf. „Schicker, auffälliger oder superstylischer Dresscode ist ein Muss“, so die Veranstalter. Karten gibt es nur im Vorverkauf unter www.dance-events-magdeburg.de im Web.

MAW: Laviena, Boicot, Nasca, Benjamin Wolligandt und Subkoone stehen am Sonnabend an den Reglern des MAW. Die „Tanzfestspiele“ in Haus 142a in der Liebknechtstraße 65-91 beginnen um 22 Uhr.

Insel der Jugend: An der Maybachstraße 8 steht am Sonnabend ab 23 Uhr der Südpol Showcase mit Marco Baskind, Herrn Hoppe und den Twinpitchers auf dem Programm.

Geheimclub: Im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 beginnt in der Nacht zum Sonntag ab Mitternacht die Party „Never Stop“. Larook, Chontane und Pernot legen auf dem einen, David Dean und Monokel T. auf dem anderen Floor auf.

SC Baracke: Ebenfalls um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Universität am Universitätsplatz. Geboten wird in dem traditionsreichen Club im nördlichen Magdeburger Stadtzentrum aktuelle Chartmusik.

Flowerpower: Das Flowerpower ist die Kneipe mit Tanzfläche und Seventies-Flair im Breiten Weg 252. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag ab 19 Uhr.

Datsche: Bis Sonntag hat die Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43, Zufahrt über die Sandbreite, ab 14 Uhr geöffnet. Beim letzten Sonntagsbumms heißt es dann für dieses Jahr „Bye bye Datsche“. Just Etienne, DJ Tork, Klaus, 3RDV und Lorenz Kraach sorgen für die Musik.