In Magdeburg gibt es jeden Tag etwas zu erleben - das zeigt ein Blick in den Veranstaltungskalender für Freitag, den 22. September 2023.

Was ist los in Magdeburg?

Magdeburg - Konzerte, Kabarett, Theater, Fahrten mit der Weißen Flotte ab dem Schiffshebewerk, Fotografie, Rummel und ein Festival für Kinder und Jugendliche sind Angebote aus dem Magdeburger Veranstaltungskalender am Freitag, den 22. September 2023, die die Magdeburger Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat. Ausverkauft sind für Freitag die Mückenwiesn und das Kabarett Zwickmühle.

AnNa R. ist mit der „König:in“-Tour 2023 im Magdeburger Amo zu Gast

AnNa R. ist am Freitag zu Gast zum Konzert in Magdeburg. Dem vormaligen Gesicht von Rosenstolz und Gleis 8, das beiden Projekten eine unvergleichliche Stimme gab, sind praktisch sämtliche der kleinen, großen und riesengroßen Musikspielstätten zwischen Wien, Zürich und Berlin vertraut. Auf ihrer „König:in“-Tour 2023 lässt sie es vorerst mittelgroß angehen, denn der unmittelbare Kontakt und Austausch mit ihrem Publikum, so betont AnNa R., ist der Treibstoff für ihre lied-und lieb-gewordene Wundertüte Popmusik, die sie mit „König:in“ öffnet.

Das Konzert findet im Amo Erich-Weinert-Straße 27 statt. Beginn ist um 20 Uhr.

„Anna Blume oder der Ton macht die Musik“ im Theater an der Angel

Im Theater an der Angel wird derzeit das Stück „Anna Blume oder der Ton macht die Musik“ mit Ines Lacroix und Matthias Engel aufgeführt. Die Handlung dreht sich um Bibliothekar Carl Simmel, der nach Frau Blumes Aufstieg in neue Welten einsam ist. Er plant, Gäste einzuladen, um eine Hymne auf das Glück zu singen und zeigt, wie Musik Verbindungen schafft.

Das Stück vereint Harmonie und Disharmonie, Ebenholz und Elfenbein, Last und Lust, Kameliendame und Bremer Stadtmusikanten. Die Vorstellungen findet am Freitag um 20 Uhr im Theater an der Angel statt. Der 21. September ist bereits ausverkauft, am 23. September gab es zum Redaktionsschluss nur noch eine Karte.

Kabarett mit Lars Johansen und Sebastian Hengstmann im „... nach Hengstmanns“

Im Magdeburger Kabarett „… nach Hengstmanns“ stehen Lars Johansen und Sebastian Hengstmann mit einem gemeinsamen Programm am Freitag auf der Bühne. Dessen Titel lautet „Klappe! Das Letzte“.

Sebastian Hengstmann (l.) und Lars Johansen. Foto: Kabarett Hengstmanns

Die beiden versuchen, so ist einer Ankündigung zu entnehmen, den letzten Geheimnissen der Politik auf die Spur zu kommen. Denn seit Jahren schon wird Deutschland von einem Filmteam regiert. Und das präsentiert uns eine Netflixserie nach der anderen. Aus „Die große Koalition“ wurde „Das Leuchten der Ampel“. Sich selbst sehen die beiden Kabarettisten demnach in der Rolle berühmter Filmpaare wie Bud Spencer und Terence Hill, Dick und Doof oder Bernhard und Bianca. Die beiden haben für ihr Programm den verschiedensten Spitzenpolitikern des Landes wahrhafte Spitzenrollen zugedacht.

Mit ihrem neuen Programm sind die beiden am Freitag ab 19.30 Uhr zu erleben. Weitere Vorstellungen stehen am 27. und 28. September und am 12., 31. und 25. Oktober jeweils um 19.30 Uhr und um 17 Uhr am Sonntag und am 29. Oktober auf dem Spielplan.

„Thunder Road“: Abend über das Leben von Bruce Springsteen im Magdeburger Hundertwasserhaus

Bruce Springsteen ist einer der ganz Großen der internationalen Rockmusik. Die Rock'n'Roll-Hall-of-Fame und 120 Millionen verkaufte Tonträger machen den Oscar Gewinner und 20fachen Grammy-Preisträger zu einem der erfolgreichsten Musiker der Welt. „Thunder Road“ ist ein Abend über das Leben von Bruce Springsteen, seine Lieder, seine Geschichten – interpretiert von einem seiner größten Fans, dem Songwriter Daniel Schmidgunst.

Beginn des Konzerts ist am Freitag um 20 Uhr. Veranstaltungsort ist das im Theater Grüne Zitadelle im Breiten Weg 8a.

„Wolf“ im Magdeburger Schauspielhaus

Das Jugendstück „Wolf“ für Zuschauer an zehn Jahren nach Sasa Stanisic wird am Freitag im Magdeburger Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 gezeigt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen sind bislang am 29. September um 18 Uhr und am 1. Oktober um 16 Uhr geplant.

In dem Stück geht es - zum Teil durchaus voller Humor in Szene gesetzt - um zwei Außenseiter, die sich in einem Ferienlager begegnen. Es geht um das Wegschauen der Erwachsenen und es geht um Gewalt.

Erstes Sinfoniekonzert der Spielzeit im Magdeburger Opernhaus mit Lera Auerbach

Lera Auerbachs Konzert für Klavier und Orchester sowie Sergei Rachmaninows Sinfonische Tänze op. 45 erklingen beim 1. Sinfoniekonzert der neuen Spielzeit im Magdeburger Opernhaus. Es spielt die Magdeburgische Sinfonie unter Leitung von Anna Skryleva. Als Pianistin ist Komponistin Lera Auerbach selbst vor Ort.

„Ich empfinde keine Sympathie gegenüber Komponisten, die Werke nach vorgefassten Formeln oder vorgefassten Theorien schreiben“, sagte Sergei Rachmaninow 1941. Im selben Jahr wurde seine letzte große Komposition, die Sinfonischen Tänze, uraufgeführt. Deren Titel allerdings weckt irreführende Assoziationen, denn von tänzerischer Leichtigkeit kann kaum die Rede sein. Stattdessen steckt das Werk voller Melancholie, ausgefeilter klanglicher Akzente und Zitate aus vergangenen Werken.

Das Œuvre der russisch-österreichischen Komponistin und Pianistin Lera Auerbach zeichnet sich ganz besonders durch ihre stilistische Freiheit sowie die Verbindung tonaler und atonaler Strukturen aus.

Das 1. Sinfoniekonzert der neuen Spielzeit beginnt am Donnerstag und am Freitag jeweils um 19.30 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg im Universitätsplatz 9.

Benefizkonzert in der Magdeburger Hoffnungskirche

„Musik bestärkt“ heißt ein Benefizkonzert mit der Biederitzer Kantorei am Freitag. An der Orgel spielt Christopher Lichtenstein. Im Wechsel trägt die Rockband Captain Silver ihre Titel vor. Veranstaltungsort ist die Hoffnungskirche im Krähenstieg 2. Beginn ist 19.30 Uhr. Der Erlös des Benefizkonzerts geht in diesem Jahr an den Verein DaMigra, der bundesweit Veranstaltungen für Frauen mit Flucht- und Migrationsgeschichte durchführt.

Die Biederitzer Kantorei und der Organist bringen romantische Chormusik von Magdeburger Komponisten wie Rudolf Palme, Otto Finzenhagen, Gustav Rebling und Carl Fr. Fasch und auch von Franz Schubert und Felix Mendelson Bartholdy zu Gehör. Die Rock- Band Captain Silver beschreibt ihre Musik mit treibendem geradlinigen Rock 'n' Roll mit einem Hauch der Rolling Stones. Auch mit leiseren Tönen, unplugged wird musiziert. Textlich konzentriert sich die Band auf die Beschreibung des Lebens mit all seinen emotionalen Facetten, wobei auch die Kritik an menschlichen und gesellschaftlichen Unzulänglichkeiten tangiert wird.

Metallischer Dreiklang im Gröninger Bad

Im Rahmen der 32. Magdeburger Literaturwochen gibt es am Freitag erwartet die Besucher im Gröninger Bad ein „Metallischer Dreiklang“. Es handelt sich um eine Lesung, Talk und Konzert, das in der Einrichtung in der Gröninger Straße 2 um 19.30 Uhr beginnt.

Hintergrund: Magdeburg war in den 80er Jahren nicht nur Zentrum des Schwermaschinenbaus, sondernauch des schweren und lauten Rock´n Rolls. Ein guter Grund für die Magdeburger Literaturwochen sich auf eine musikalische Entdeckungsreise zu begeben. Einen ganzen Abend wird es um die Subkultur der Heavy Metal Szene in der damaligen DDR gehen. Der Autor und Pophistoriker Nikolai Okunew wird aus seinem Szenebestseller „Red Metal – Die Heavy Metal Subkultur in der DDR“ lesen. Musikjournalist und Podcaster Jan Kubon stellt in kurzen Ausschnitten und Tondokumenten den erfolgreichen Podcast „Iron EastHeavy Metal in der DDR“ vor und wird den Abend moderieren. Den Soundtrack dazu bietet die Band „roar! machine“ aus Schönebeck.

Zwei Tage Festival für Kinder und Jugendliche im Kloster Unser Lieben Frauen

Das Kloster Unser Lieben Frauen ist am Freitag und am Sonnabend Veranstaltungsort für ein Festival für Kinder und Jugendliche. Es steht unter dem Titel „Fabulina: Farben, Licht und Kulturelle Bildung“.

Auf dem Programm stehen unter anderem Zirkus, Singspiel und Open Stage. Das Kloster Unser Lieben Frauen ist Sitz des Kunstmuseums Magdeburg. Es befindet sich in der Regierungsstraße 4 bis 6.

Rummel und Jahrmarkt auf dem Messeplatz am Kleinen Stadtmarsch

Deutschlands nachweisbar ältestes Volksfest findet alle Jahre wieder in Magdeburg statt: Es ist seit der Ersterwähnung 1010 die nunmehr 1012. Herbstmesse, die im Verkauf der Jahrhunderte häufig ihren Namen wechselte. Doch egal, ob man sie „Mauritiusfest“, „Fest der Herren“, „Herrenmesse“, „Magdeburger Messe“ oder „Herbstmesse“ nannte – es war immer ein Ort des Frohsinns, der Belustigung, des Vergnügens, des Handels und des guten Geschmacks.

In diesem Jahr findet die Herbstmesse vom 22. September bis 15. Oktober statt. Die Eröffnung am Freitag, 22. September um 15 Uhr startet am Riesenrad. Das eindrucksvolle Karussell ist vier Wochen nicht nur das weithin sichtbare Wahrzeichen der Messe, sondern garantiert auch einen tollen Rundblick.

Der Magdeburger Schaustellerverein VSG selbst bietet wieder viele Attraktionen auf der Herbstmesse - dem größten Volksfest der Elbestadt. So dürfen sich Rummelfans freuen auf die Großfahrgeschäfte „Radio Station“, „Musikladen“, „Magic“, Street Fighter“, „Time Machine“ , „Aqua Velis“, „XRacer“, „Break-Dancer“ und „Scheibenwischer“. Für die Kinder gibt es ein gutes Dutzend Fahrgeschäfte, u.a. Babyflug, Kettenflieger, Avus-Bahn, Schiffsschaukel oder Kindereisenbahn.

Vernissage zur Fotoausstellung im Café Verde

„Von Bienenfresser bis Turmfalke“ heißt eine neue Ausstellung, die am Freitag mit einer Vernissage im Café Verde eröffnet wird. Gezeigt werdenfotografische Porträts von Vögeln aus der Region, die Andreas Pesch aufgenommen hat.

Das Café Verde befindet sich im Herrenkrug 2. Beginn ist um 18 Uhr.

Perspektiven informiert in Magdeburg über Möglichkeiten zu Ausbildung und Studium

Die Perspektiven, Messe für Bildung und Berufswahl, findet am Freitag und am Sonnabend in den Messehallen in der Tessenowstraße 9 statt. Geöffnet ist am Freitag von 9 bis 16 Uhr und am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

2023 findet die Messe zum 23. Mal statt. Wieder präsentieren sich in den drei Hallen zahlreiche Unternehmen und ihre Angebote zu den Themen Berufsorientierung, Aus- und Weiterbildung, Studium, Praktikum, FSJ, BFD und Auslandsaufenthalte. In Halle 3 stehen Berufe der Gesundheitsbranche im Fokus.

Weiße Flotte fährt ab Schiffshebewerk

Die Weiße Flotte Magdeburg fährt derzeit wegen Niedrigwassers nicht auf der Elbe. Fahrten auf dem Mittellandkanal finden aber Stadt. Die Anlegestelle befindet sich im Oberen Kanalhafen. Der Ticketverkauf erfolgt an Bord.

Am Freitag ist ab 12 Uhr eine Trogbrückenüberfahrt. Für 14 Uhr steht die Kleine Acht mit der Wasserstraßenkreuzrundfahrt auf dem Fahrplan.

Für Sonnabend ist um 11 und 14 Uhr die Kleine Acht geplant. Um 12 Uhr legt die Weiße Flotte zur Trogbrückenüberfahrt ab, um 15 Uhr auch mit Fahrt durchs Schiffshebewerk. Um 19 Uhr steht die „Fahrt in den Abend mit Gaumenfreuden“ auf dem Programm.

Sonntag startet die Weiße Flotte um 11 und 14 Uhr zur Kleinen Acht. Um 12 Uhr gibt es eine Trogbrückenüberfahrt.