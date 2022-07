IG Innenstadt zieht „Strahlebahn“-Geschenk zur Magdeburger Lichterwelt zurück

Zur Magdeburger Lichterwelt 2021 feierte die „Stahlebahn“ Premiere an der Ernst-Reuter-Allee. Die IG Innenstadt wollte die leuchtende Bahn jetzt der Stadt zum Geschenk machen. Warum daraus doch nichts geworden ist.

Die "Stahlebahn" ist ein Element der Magdeburger Lichterwelt, die alljährlich am Jahresende die Landeshauptstadt funkeln lässt.

Magdeburg - Schenkungen oder Spenden an die Stadt passieren den Stadtrat in der Regel lautlos und einstimmig. Eine Ausnahme machte im Juli 2022 das Vorhaben der IG Innenstadt, die sogenannte „Strahlebahn“ – ein Exponat der Lichterwelt – an die Stadt zu übereignen.