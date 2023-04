Der Möbelriese Ikea hat in Magdeburg die Zebrastreifen auf seinem Parkplatz in Regenbogenfarben gefärbt.

Magdeburg - Die Farben des Regenbogens begleiten seit kurzem den Gang über die Zebrastreifen auf dem Parkplatz des Magdeburger Möbelriesen Ikea. Sowohl am Eingang als auch am Ausgang und auf dem Parkplatzgelände sind die Streifen, die Fußgängern ein Vorrecht einräumen, in die Farben des Regenbogens getaucht. Was das Einrichtungshaus damit bezweckt und wie Queer-Szene in Magdeburg dazu steht.