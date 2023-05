Wer durch die Möbelausstellung bei der Ikea-Filiale in Magdeburg schlendert, stößt nun unverhofft auf Brautmoden von "Magic Moment". Wir zeigen, was es damit auf sich hat.

Erste Kooperation in Deutschland

Magdeburg (vs) - Bei Ikea finden sich Magdeburger Kunden jetzt unverhofft in einem Brautmodengeschäft wieder. Dies geht aus einer Mitteilung des schwedischen Möbelhauses hervor. Bei uns erfahren Sie, was Sie über die Kooperation zwischen dem Einrichter und dem Magdeburger Brautausstatter Magic Moment wissen müssen.

"Wie Brautmode und Magdeburger Möbelriese zusammenpassen scheint zunächst schleierhaft, doch wer das Room-Setting in der Kleiderschrank-Abteilung bereits live gesehen hat weiß: Das passt!", heißt es in der Ikea-Mitteilung. Eine Ansicht, die offenbar auch die Geschäftsführerin Janine Schultze-Frotscher des Brautmodenateliers Magic Moment teilt: „Das Room-Setting ist toll geworden, mir gefällt das Zusammenspiel von Eleganz und Stauraumlösung.

Einzig: Magdeburger Ikea mit Pax und Brautkleid

Gleichzeitig wird hier aber auch eine erstklassige Lösung für meine Kunden präsentiert, die nach der Hochzeit traurig sind, dass die tollen Brautmoden im Schrank verschwinden. Man nehme eine Schaufensterpuppe, eine schöne Belichtung und selbst ein kleiner Platz im Schlafzimmer erinnert für immer an den schönsten Tag des Lebens“, so die Unternehmerin.

Dafür sind nun eine glitzernde A-Linie und viele Accessoires bei Ikea zu sehen. Die Macher der Möbelausstellung feiern dies als Alleinstellungsmerkmal unter den Einrichtungshäusern. "Kunden werden bei Ikea nach wie vor nur Ikea-Produkte erwerben können. Wir stellen lediglich ein Brautmodengeschäft nach, eine Verkaufsfunktion besteht dabei nicht", so Karla Gonnermann von der Magdeburger Ikea-Filiale.

Magic Moment: Brautkleider kaufen bei Ikea?

Wie es zu der Kooperation kam? "Ikea hat während der Planungsphase das Brautmodengeschäft angefragt, weil wir stets gern- wenn möglich- auf nachbarschaftlicher Basis kooperieren möchten. Aus eben diesem Grund hat sich Magic Moment auch freudig bereit erklärt uns bei diesem Room-Setting zu unterstützen. Gegenseitige Unterstützung im Sinne guter Nachbarschaft", erklärt Gonnermann weiter.

Doch bei Kauf von Pax-Schränken auch gleich noch ein Brautkleid mitshoppen - geht das? Nein. Für den schönsten Tag im Leben müssen die Kundinnen offenbar immer noch einen Termin beim Magic Moment vereinbaren. Dafür, ist sich Gonnermann sicher, profitiere das Brautmodengeschäft von der Werbung. Schließlich sei die Ausstellungsfläche nicht zu übersehen.