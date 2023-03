Magdeburg - (vs) Mit ihrer mehrjährigen Erfahrung als Hausleiterin im Einrichtungshaus Großburgwedel überzeuge sie nun am Standort Magdeburg mit ihrer Expertise, hieß es am Montag, 5. März 2023, aus dem Einrichtungshaus.

Die neue Managerin Katrin Franke erklärte: „Ich bin sehr glücklich, dass ich mit Ikea Magdeburg ein junges, modernes Einrichtungshaus mit einem hoch motivierten Team übernehmen konnte.“ Man wolle noch näher an die Wünsche der Kunden und versuche deshalb, das Einkaufserlebnis durch kleinere und größere Umbauten und die Einführung neuer Abläufe wie Shop & Go und die Ausweitung des Click & CollectAngebotes ständig zu verbessern. „Im Moment rekrutieren wir viele Menschen in unterschiedlichen Abteilungen und Stundenmodellen, um für die Zukunft aufgestellt zu sein. Ich freue mich sehr, mit meinem Team mit viel Energie und Spaß in die nächsten Jahre aufbrechen zu können“, freut sie sich.

Jede zweite Führungsposition an Frau vergeben

Auch die Mitarbeiter seien von dem frischen Wind, den die 57-Jährige mitbringe, überzeugt. Katrin Franke beeindrucke nicht nur mit ihrer fachlichen Kompetenz, sondern auch mit ihrem Wesen; der durchaus direkten, aber sehr herzlichen und offenen Art allen Mitarbeitenden gegenüber:

Katrin Franke ist neue Managerin von Ikea Magdeburg. IKEA Deutschland

„Man merkt deutliche Veränderungen, seit Katrin Franke die Leitung übernommen hat. Als Mitarbeitende hat man das Gefühl, dass den Worten und Anliegen eines Jeden Beachtung geschenkt werden. Es wird in jeglicher Hinsicht mehr investiert, was sich positiv auf die Motivation und das Miteinander auswirkt. Katrin Franke steht für sich und wer das Vergnügen hatte, sie einmal kennenzulernen weiß, was damit gemeint ist. Sie ist ein echter Zugewinn und ihre Rolle ist ihr wie auf den Leib geschneidert. Wir freuen uns sehr auf die weitere gemeinsame Zusammenarbeit“, heißt es weiter in der Pressemitteilung von Ikea Magdeburg.

Eine weibliche Führungskraft sei bei dem Einrichtungshaus nicht außergewöhnlich. Das Unternehmen stehe für Chancengleichheit und jede zweite Führungsposition sei mit einer Frau besetzt, wird weiter betont.