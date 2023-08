Magdeburg - Entsetzen bei Ikea in Magdeburg: Unbekannte Täter haben mit rechtsradikalen und homophoben Symbolen sowie Parolen einen der Regenbogen-Zebrastreifen, die für Vielfalt und Toleranz stehen, auf dem Parkplatz des Einrichtungshauses beschmiert. Unter anderem mit einem Hakenkreuz wurde der Zebrastreifen verschandelt.

Das Möbelhaus machte den Vorfall am Freitagabend (25. August 2023) mit einer Pressemitteilung öffentlich. Am Freitagmorgen seien demnach die Schmiererein entdeckt worden. Ikeas spricht von einer „verachtenswerten Aktion, die gegen die Werte der Toleranz und des Respekts verstößt“.

„Ich bin einfach nur schockiert! Solche dummen und menschen- sowie freiheitsverachtende Taten lassen einen machtlos zurück und man fragt sich, was geht in diesen armen Menschen vor, dass man in einer eigentlich aufgeklärten Welt nicht für die Freiheit und die Selbstbestimmung eines jeden Einzelnen einsteht. Aber gerade deshalb ist es so wichtig, offen und stark durch die Welt zu gehen und dafür zu kämpfen, dass diese armen Geschöpfe nicht irgendwann wieder über uns bestimmen dürfen“, wird der stellvertretende Geschäftsführer und Business Navigation & Operations-Manager Christian Fischer in der Pressemitteilung zitiert.

Ikea Magdeburg erstattet Anzeige bei der Polizei

Ikea habe die Polizei umgehend über den Vorfall informiert, Ermittlungen seien aufgenommen, so eine Ikea-Sprecherin. Das Unternehmen ruft Zeugen auf, sich zu melden, falls sie etwas gesehen oder Informationen haben, die zur Identifizierung der Täter beitragen könnten. „Die Unterstützung ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass solche respektlosen Handlungen nicht ungestraft bleiben. Gemeinsam können wir zeigen, dass Magdeburg eine Stadt ist die Vielfalt schätzt und sich gegen Hass stellt“, heißt es von Ikea.

„Lasst uns gemeinsam dafür kämpfen, dass sich Geschichte nicht immer wiederholt! Jeder Mensch ist ein Individuum und genauso wie er ist, ist er richtig. Ein Jeder gehört zur Gemeinschaft, mit humanistischen Werten, in der keiner durch Taten oder Gedankengut in seiner Freiheit, seinen Rechten und/oder seiner Gesundheit eingeschränkt, bedroht oder verletzt wird“, fordert Christian Fischer weiter auf.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich direkt im Einrichtungshaus oder bei der örtlichen Polizeidienststelle Magdeburg zu melden.

Ikea Magdeburg: Regenbogen-Zebrastreifen stehen für Vielfalt und Toleranz

Ikea setze sich unermüdlich für Diversität, Inklusion und Akzeptanz ein. Der Regenbogen-Zebrastreifen stehe symbolisch für diese Werte und solle ein Zeichen des Zusammenhalts sein. Ikea werde nicht tolerieren, dass Hass und Intoleranz diese Bemühungen zunichtemachen, so die Ikea-Sprecherin

Im Frühjahr 2023 hatte das Einrichtungshaus die Zebrastreifen sowohl am Eingang als auch am Ausgang und auf dem Parkplatzgelände in Regenbogenfarben gestaltet.