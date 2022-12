Im Technikmuseum Magdeburg steht ein Roboter-Unikat aus DDR-Zeiten

Das Depot des Technikmuseums Magdeburg steht voller Raritäten aus der Industriegeschichte. Dazu gehört unter anderem ein Gelenkarmroboter samt Schaltschrank aus den 1980er Jahren. Diese dokumentieren die Automatisierung der DDR-Industrie und sind in ihrer Kombination einzigartig.

Magdeburg - Wer das Technikmuseum Magdeburg betritt, geht auf eine Zeitreise in die vielfältige Industriegeschichte unserer Region. In der ehemaligen Sket-Werkshalle in der Dodendorfer Straße 65 werden Exponate aus gut zwei Jahrhunderten vorgestellt.