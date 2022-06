Immer mehr Coronafälle in Magdeburger Kliniken

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen füllen sich die Betten in den Magdeburger Kliniken immer mehr mit Covid-Patienten. Wie die Kliniken darauf reagieren:

Ein Blick in eine Corona-Intensivstation: Die hohe Corona-Infektionslage sorgt an den Kliniken Magdeburgs für volle Betten.

Magdeburg - Die Lage an den beiden großen Magdeburger Kliniken wird angesichts der vielen Corona-Infektionen immer angespannter. Das Universitätsklinikum musste bereits erneut die Kapazitäten auf der Corona-Intensivstation (ITS) erweitern. Nachdem Ende November mehr ITS-Betten für schwer an Corona Erkrankte geschaffen werden mussten, wurde diese nun verdoppelt. 16 ITS-Betten hält die Uniklinik aktuell vor. Ende vergangener Woche waren diese Betten mit 13 Covid-Patienten belegt, 10 davon mussten beatmet werden.