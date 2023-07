Immer mehr Einsätze für Tiere in Not in Magdeburg

Magdeburg - Die Tierfangbereitschaft der Magdeburger Feuerwehr kommt regelmäßig ins Schwitzen – nicht nur, um dieser Tage Hunde aus überhitzten Autos zu befreien. Ein aktueller Fall aus Sudenburg zeigt, wo noch überall Gefahren für die geliebten Haustiere lauern.

Mitten in der Woche, früher Nachmittag, ein Mehrfamilienhaus in Magdeburg-Sudenburg. Aus dem zweiten Obergeschoss dringen herzzerreißende Rufe in den Innenhof. Beim Blick nach oben wird Zeugen schnell klar, was nicht stimmt: Ein grau-weißes Kätzchen hat sich in einem angekippten Fenster eingeklemmt. Jetzt ist schnelle Hilfe gefragt, damit das Tier noch eine Chance hat. Es drohen schwere innere Verletzungen durch Quetschungen.

Die Besitzer der Katze sind nicht da, deshalb rufen Zeugen die Feuerwehr, die binnen kürzester Zeit mit ihrer Tierfangbereitschaft anrückt. Eine lange Leiter wird an die Fassade gelehnt. Einsatzkräfte bergen das im Knick des angekippten Fensters festhängende Tier ganz vorsichtig und bringen es in die Tierklinik – später heißt es, dass das Kätzchen die Tortur überlebte. Glück gehabt.

Kostenfreier Einsatz in Notfällen

Genau darum kämpfen die Mitarbeiter der Tierfangbereitschaft bei jedem Einsatz. Den Begriff Tierrettung verwendet die Magdeburger Feuerwehr nicht; das suggeriere auch immer eine fachärztliche Kompetenz der Besatzung, die nicht gegeben sei, heißt es dazu aus der Pressestelle des Rathauses. Abseits von Begrifflichkeiten ist das Ziel der Einsätze dasselbe: Tiere retten, aus Notlagen befreien oder einfangen.

Die Einsatzkräfte haben schon alles erlebt: Die Katze im angekippten Fenster gehört zu einem der jüngeren Einsätze. Oft bleiben Katzen auch, abgerutscht auf dem Dach, in der Dachrinne liegen. Hunde müssen aus überhitzten Autos befreit werden, was gerade jetzt wieder eine große Gefahr darstellt. Es gibt ausgebüxte Haustiere oder Rehe, die sich in Zäunen verfangen haben. „Wir retten Schlangen aus Lichtschächten, Vögel von ganz klein bis ganz groß, welche sich beim Sammeln von Nistmaterial irgendwo verfangen, oder freilaufende Nutztiere von Kaninchen über Schafe bis zu Rindern“, heißt es von der Tierfangbereitschaft. Erst am Sonnabend haben Feuerwehrleute in der Neuen Neustadt zwei Feldhasenbabys geholfen.

Viele Einsätze zur Kadaver-Beseitigung

Die Rettungskräfte unterstützen auch Rettungsdienst, Polizei, Ordnungsamt und Gerichtsvollzieher, wenn Tiere in Wohnungen zurückbleiben oder sichergestellt werden müssen. Hauptaufgabe sei jedoch die Beseitigung von Kadavern. „Überfahrene Tiere sind auch tot noch eine Gefahrenquelle und werden deshalb aus dem öffentlichen Raum entfernt und entsorgt.“

Allerdings sei es nicht wirklich sinnvoll, die Feuerwehr wegen einer toten Amsel oder eines toten Igels zur Hauptverkehrszeit auf den Magdeburger Ring zu bestellen, was offensichtlich auch schon passiert ist. „Hier ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt“, erläutert Jana Faulhaber, Mitarbeiterin der Stadt-Pressestelle. Leider seien Bürger da „nicht immer einsichtig“, sagt sie.

Grundsätzlich gelte, dass dem Meldenden keine Kosten von Seiten der Feuerwehr entstehen, wenn eine Notsituation vorliegt. Das kläre im Normalfall direkt die Leitstelle, die auch für die Tierfangbereitschaft rund um die Uhr unter 112 zu erreichen ist.

Einen wichtigen Hinweis gibt es dazu noch von der Stadt: Zeugen, die die Tierfangbereitschaft rufen, möchten bitte vor Ort warten und sich bemerkbar machen. Nicht selten fahre die Feuerwehr die Einsatzstelle mehrfach ab oder müsse sie begehen, weil das gemeldete Tier nicht zu entdecken ist. „Denn aus den gemeldeten 200 Metern hinter der Kreuzung werden nicht selten 500 Meter und mehr“, erläutert Jana Faulhaber weiter.

1500 Einsätze pro Jahr

Die Tierfangbereitschaft wird von Kräften der Berufsfeuerwehr besetzt. Die Mitarbeiter rücken etwa 1500 Mal pro Jahr aus. Das sind im Schnitt vier Einsätze pro Tag. „Die Tendenz ist steigend“, sagt Jana Faulhaber.

Ursprünglich sollte die Tierfangbereitschaft die Mitarbeiter des Tierheimes unterstützen. Mittlerweile fahre sie aber die Mehrzahl der Einsätze. Würden Tierbesitzer wichtige Regeln besser beachten, ließen sich etliche davon und vor allem auch viel Tierleid vermeiden.

Rettung für eine eingeklemmte Katze aus einem angekippten Fenster in Magdeburg-Sudenburg vor einigen Tagen. Die Tierfangbereitschaft der Feuerwehr konnte die verletzte Katze befreien. Foto Viktoria Leopold

So können Tierfreunde Gefahren und Unfälle vermeiden

Angekippte Fenster sind gerade für Katzen ein Risiko. Auch Türen bitte sicher verschließen und so der Katze die Möglichkeit nehmen, Opfer ihrer eigenen Neugier zu werden.

Brütende Enten auf begrünten Dachflächen nicht beim Nisten zuschauen, sondern sofort stören und vergrämen. Die Küken würden zwar den Sprung in die Tiefe schaffen, aber nicht den Weg über die hohe Dacheinfassung! So wird der sichere Brutplatz auch zur tödlichen Falle für die Kleinen.

Überhitzte Autos sind eine große Gefahr für Hunde und Co., auch wenn die Fenster etwas heruntergekurbelt sind. Schnell entsteht mit steigender Temperatur eine Stresssituation für die Tiere und eine lebensbedrohliche Lage, heißt es von der Feuerwehr. Auch das Landesverwaltungsamt warnt aktuell: Tiere nicht im Pkw zurücklassen – nur im absoluten Notfall. Dann gilt: Pkw im Schatten abstellen, berücksichtigen, dass die Sonne wandert; Fenster weit öffnen (etwa mit luftdurchlässigen Einsätzen); ausreichend kühles Tränkwasser zur Verfügung stellen. Auf keinen Fall anbinden, damit der Hund den kühleren Fußraum aufsuchen kann.

Giftige Tiere wie Schlangen, Skorpione oder Spinnen dürfen gehalten werden, sind den Nachbarn wegen ihrer stillen Lebensweise jedoch nicht bekannt. Info an sie kann wertvoll sein.

Adressen oder Telefonnummern am Halsband von Hunden oder Katzen sollten vollständig und aktuell sein. Die Tierfangbereitschaft verfügt über ein Chiplesegerät.