Immobilien in Magdeburg: Berliner Investor kauft Einkaufszentrum in Kosmos-Promenade

Das Versorgungszentrum in der Kosmos-Promenade in Magdeburg-Reform hat einen neuen Eigentümer. Eine Investmentgesellschaft aus Berlin hat die Liegenschaft gekauft. Was der Eigentümerwechsel für das Stadtteilzentrum bedeutet.

Magdeburg - Die Stone Investments GmbH mit Sitz in Berlin hat das Stadtteilzentrum in der Kosmos-Promenade erworben. Das geht aus einer Mitteilung der Aengevelt Immobilien GmbH & Co. KG hervor, welche mit ihren Niederlassungen in Berlin und Magdeburg den Verkauf vermittelt hat.