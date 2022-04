Immobilien in Magdeburg: Das wird aus dem alten Seilwerk in Stadtfeld

Das Gelände eines früheren Seilwerks in Magdeburg-Stadtfeld verfällt zusehends. Am traurigen Zustand könnte sich jetzt aber bald etwas ändern.

Magdeburg - Ratten sind derzeit wohl die einzigen Bewohner des Grundstücks an der Großen Diesdorfer Straße 163 in Magdeburg. Seit vielen Jahren stehen das Gebäude unmittelbar an der Straße sowie die dahinter liegenden Objekte leer. Der Verfall greift um sich. Der Gehweg vor dem Haus wurde bereits teilweise abgesperrt, um Fußgänger vor eventuell herabfallenden Gebäudeteilen zu schützen.