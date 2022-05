Immobilien: Magdeburg braucht mit Intel neuen Wohnraum

Unter anderem hier am Magdeburger Elbufer ist in den vergangenen Jahren neuer Wohnraum im hochpreisigen Segment geschaffen worden. Immobilienexperten sehen weiteren Neubau-Bedarf.

Magdeburg - Wie hat sich das Angebot an Wohnungen in Magdeburg im Jahr 2021 entwickelt? Und wie wird es weiter gehen? Zu diesen und weiteren Themen gibt es Antworten im neuen City-Report des Immobiliendienstleisters Aengevelt, der in Magdeburg über eine Niederlassung verfügt. Auch wenn die Zahl fürs vergangene Jahr die Folgen einer Intelansiedlung noch nicht abbilden können – bezeichnenderweise haben die Autoren diese 31. Ausgabe des City-Reports „Magdeburg gechippt“ genannt. Am 5. Mai 2022 wurde er öffentlich präsentiert.