Die Bauarbeiten für das neue Wohnquartier an der Peter-Paul-Straße in Magdeburg laufen trotz Corona weiter. Im März 2021 sollen die ersten Mieter dort einziehen können. Foto: Stefan Harter

Ab März 2021 sollen erste Mieter in Magdeburg in den Neubau der "Stadtfelder"-Genossenschaft an der Peter-Paul-Straße ziehen können.

Magdeburg l Seit bald zwei Jahren geben die Bauleute auf dem Grundstück zwischen Peter-Paul-Straße und Wittenberger Straße in Magdeburg den Ton an. Im August 2018 erfolgte der erste Spatenstich für das neue Wohnquartier der Wohnungsbaugenossenschaft „Die Stadtfelder“. Im Februar 2019 folgte die Grundsteinlegung. Mittlerweile sind die drei einzelnen Wohnhäuser schon gut zu erkennen. „Letzte Woche wurde die Geschossdecke im ersten Wohnhaus gegossen, Ende Mai ist der Rohbau komplett“, informiert jetzt die Genossenschaft. Insgesamt werden drei Stadthäuser mit 45 Wohnungen mit zwei, drei und vier Räumen entstehen. Außerdem wird unter dem Komplex eine Tiefgarage mit 57 Stellplätzen gebaut. Getauft wurde das Projekt mittlerweile auf den Namen „Wohnquartier Karl Sasse“. Es erinnert damit an den ehemaligen Jugendklub, der fast 40 Jahre lang auf dem Grundstück im Herzen der Alten Neustadt betrieben wurde. Vorstand Jens Schneider erklärt zum aktuellen Stand der Bauarbeiten: „Auch während der Corona-Pandemie konnte es problemlos auf der Baustelle weitergehen. Aktuell nehmen die Fensterbauer und Innentürbauer Maß. Mit Sorge betrachte ich allerdings die möglichen Lieferengpässe seitens der Industrie. Wir bleiben allerdings wie immer optimistisch.“ Bilder So soll das Quartier in Magdeburg aussehen. Visualisierung: arc Architekten

Wenn alles glatt läuft, sollen die ersten Mieter ab März 2021 in das fertiggestellte Wohnquartier einziehen. Über 12 Millionen Euro wurden als Investitionssumme genannt. Die ersten Pläne für die Bebauung stammen aus dem Jahr 2011, mehrere Grundstücke, eines gerade einmal zwei Quadratmeter groß, mussten jedoch zunächst angekauft werden.

