Die Sieverstorstraße 56/57 in Magdeburg wird in den kommenden Monaten saniert. Bis auf eine Mieterin standen die beiden Eingänge bislang leer. Foto: Stefan Harter

Das nächste Wohnhaus in der Sieverstorstraße in Magdeburg wird saniert. In den Hausnummern 56/57 könnten Ende 2019 Mieter einziehen.

Magdeburg l Im Hinterhof des dreigeschossigen Hauses in der Magdeburger Sieverstorstraße drehen die Bagger bereits ihre Runden. Ein Flachbau, der rund um den Innenhof verlief und in dem früher Möbel verkauft wurden, ist schon abgerissen. Eigentümer Andreas Schrobback schaut nach dem Rechten und ist mit dem Fortschritt der Arbeiten zufrieden. „Mit viel Glück sind wir Ende des Jahres fertig“, sagt er zuversichtlich.

Das Gründerzeit-Ensemble mit den Hausnummern 56/57 (Baujahr um 1880) ist die zweite Investition, die der Berliner in der Sieverstorstraße tätigt. Bereits 2018 hatten am nördlichen Ende der Straße die Sanierungsarbeiten in der Nummer 43 begonnen.

Sanierung schneller als geplant

„Dort sind wir so gut vorangekommen, dass wir voraussichtlich schon Ende Februar fertig sein werden und mit der Vermietung beginnen können“, sagt er. Ursprünglich war das erst für Mai 2019 geplant gewesen.

Bilder Im Hinterhof laufen bereits erste Abrissarbeiten. Foto: Stefan Harter



In den beiden Hauseingängen am südlichen Ende der Straße hat er bereits eine Mieterin sicher. Eine ältere Dame wohnt dort noch. Sie wird während der Sanierung in einem anderen Objekt untergebracht und kann anschließend wieder in ihre Wohnung zurückkehren, erklärt er.

Bis zu 16 Wohnungen geplant

14 oder 16 Wohnungen mit insgesamt 1000 Quadratmetern Wohnfläche werden entstehen – abhängig davon, ob sich Investor und Bauordnungsamt über einen möglichen Ausbau des Dachbodens einigen werden. „Wenn die Auflagen zu hoch werden, verzichten wir“, sagt Schrobback.

Mit der Sanierung in der lange Jahre vergessenen Straße ist er ein Vorreiter. Auch im Nachbarhaus 55, 55a, 55b haben Sanierungsarbeiten begonnen. Hier setzt die Eigentümergemeinschaft mit Hilfe von Fördermitteln aus dem Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren die Modernisierung der Fassade um.

Investor will weitere Ruinen kaufen

Andreas Schrobback will weitere Ruinen und Brachflächen in der Sieverstorstraße erwerben, wie er erklärt.