Der Bau der 15 „Stadthäuser am Wissenschaftshafen“ in Magdeburg ist schon weit fortgeschritten. Foto: Stefan Harter

In Magdeburg entstehen am Wissenschaftshafen 15 Stadthäuser zur Miete. Zudem ist in der Nähe ein Wohn- und Geschäftshaus geplant.

Magdeburg l Der nördliche Gebäuderiegel mit neun Hauseingängen ist schon weit fortgeschritten, aber auch die restlichen sechs Reihenhäuser direkt gegenüber sind schon zu erkennen. Unter dem Namen „Stadthäuser am Wissenschaftshafen“ entsteht derzeit in Magdeburg zwischen der Rogätzer Straße und Theodor-Kozlowski-Straße ein neues Wohngebiet. Bauherr ist die Buchwitz & Partner Gbr aus Magdeburg. Das Unternehmen plant auch die Baulücke auf dem Grundstück an der Rogätzer Straße wieder zu schließen. Dort soll straßenbegleitend ein Mehrfamilienhaus mit einer Geschäftsunterlagerung entstehen. Vor dem Krieg war dort schon ein Wohnhaus zu finden. Danach waren auf dem Gelände Industrie- und Lagerhallen untergebracht. Erster Einzug im Dezember möglich Baubeginn für die dreigeschossigen Reihenhäuser war Anfang des Jahres 2020, im Dezember sollen die ersten Eingänge bezogen werden können. Der südliche Abschnitt soll planmäßig im Frühjahr 2021 fertiggestellt sein. Bilder Die Visualisierung zeigt ein mögliches Farbkonzept für das geplante Wohn- und Geschäftshaus an der Rogätzer Straße in Magdeburg. Grafik:...

Die Arbeiten für das Wohn- und Geschäftshaus mit gut 1500 Quadratmetern Nutzfläche sollen noch in diesem Monat begonnen werden. Voraussichtlich im Sommer kommenden Jahres soll das gesamte Projekt dann abgeschlossen sein, wie ein Unternehmenssprecher erklärt. Reihenhäuser werden vermietet Die neuen Reihenhäuser mit eigenem Garten sollen alle vermietet werden. Seit einem Monat läuft die Vermarktung, die ersten Häuser sind bereits vergeben. Ein weiteres Bauprojekt kündigt sich bereits direkt gegenüber dem geplanten Wohn- und Geschäftshaus an. Auf der großen Brachfläche am Wittenberger Platz sind die ersten Bagger schon unterwegs. Auch hier soll ein Neubau mit Wohnungen und Geschäften entstehen.

Schlagwörter zum Thema: Wohnen | Immobilien | Magdeburg