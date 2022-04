In der Magdeburger Junkerssiedlung ging es anfangs holprig zu

Mit einem Festwochenende feiert die Siedlergemeinschaft Nordwest in Magdeburg ihr 85-jähriges Bestehen. Dabei wird auch auf die Historie geschaut.

Blick in den Grünewaldweg (einst: Neuenhofenstraße) mit seinen typischen kleinen Siedlerhäusern.

Magdeburg - „Siedlung, wie hast Du Dich verändert“, ist so manch ein Bewohner der Hugo-Junkers-Siedlung in diesen Tagen geneigt zu sagen, wenn er auf die Entwicklung im Stadtteil schaut. Mit dem 85-jährigen Bestehen der Siedlergemeinschaft (SG) Nordwest gibt es dafür auch einen Anlass. Das Jubiläum wird am Wochenende mit Veranstaltungen gefeiert, wie Vorsitzende Mandy Kudela sagt.