An 65 Magdeburger Schulen kann die Arbeit ab dem neuen Schuljahr fortgesetzt werden. Für die Stellen, die das Land nicht fördert, springt die Stadt ein – was jährlich rund 3 Millionen Euro kostet.

In diesen Magdeburger Schulen gibt es Schulsozialarbeit

Die Schule ist nicht nur ein Ort des Lernens. Hier treffen verschiedene Lebenswelten aufeinander. Schulsozialarbeiter helfen bei Konflikten. Auch in Magdeburg.

Magdeburg. - Die Zeit der Ungewissheit und des Bangens ist vorbei. Zumindest für die nächsten vier Jahre. Mit seinem einstimmigen Beschluss hat der Stadtrat dafür gesorgt, dass die Schulsozialarbeit in 65 Magdeburger Schulen bis 2028 gesichert ist. Aber nicht, ohne Kritik am Land zu üben, das die Prioritätenliste der Stadt nahezu unberücksichtigt gelassen hatte. Doch wo das Land die Finanzierung versagt, springt die Landeshauptstadt ein. Das sind die Schulen, in denen Schulsozialarbeiter arbeiten können: