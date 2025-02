In diesen Magdeburger Schulen stehen Losverfahren für fünfte Klassen an

Blick in einen Klassenraum. An einigen Magdeburger Schulen entscheidet auch in diesem Jahr das Losglück darüber, wer einen Platz in der fünften Klasse erhält. Welche Schulen sind betroffen?

Magdeburg - In Magdeburg ist Jahr für Jahr für viele Familien die Zeit des Wechsels von der vierten in die fünfte Klasse besonders aufregend. Grund ist in vielen Fällen nicht allein die Umstellung, die der Schritt von der Grund- in die weiterführende Schule bedeutet. Angesichts dessen, dass es an einigen weiterführenden Schulen in Magdeburg mehr Bewerber als Plätze gibt, ist auch Losglück gefragt.

Wie wird über die Zuordnung entschieden?

Normalerweise bestimmen die Eltern in einem Formular, an welche Schule ihr Kind nach der Grundschule wechseln soll. Wenn die Plätze in den fünften Klassen nicht ausreichen, werden diese per Losentscheid vergeben. Inzwischen zeichnet sich ab, für welche Schulen das für das im Sommer beginnende neue Schuljahr der Fall sein soll.

Jessica Althaus aus dem Fachbereich Schule und Sport der Magdeburger Stadtverwaltung berichtete, dass es nach der Auswertung eines Teils der Bewerbungen für drei bis vier Schulen Losverfahren geben wird. Bei diesen handelt es sich um das Geschwister-Scholl-Gymnasium, das Hegelgymnasium und die IGS „Willy Brandt“. Außerdem könnte auch für die Gemeinschaftsschule „Thomas Mann“ ein Losverfahren erforderlich werden. Termin dafür ist der 27. März.

Wer das Verfahren überwacht

An der Sitzung nimmt neben Verwaltung und dem Stadteltern- und dem Stadtschülerrat Dennis Jannack (Die Linke) als stimmberechtigter Stadtrat teil. Vertreter für ihn ist Ronny Kumpf (AfD). Für jene Fälle, denen kein Losglück hold ist und für die besondere Gründe vorliegen, doch an der Wunschschule eingeschult zu werden, tagt später eine Härtefallkommission, an der vom Stadtrat Norman Belas (SPD) stimmberechtigt ist.

Jene, die auch dort nicht an die Wunschschule kommen, werden nach Möglichkeit ihrer zweiten Wahl zugewiesen.

Grundsätzlich ist dieses Vorgehen der Stadt zulässig. Denn zwar haben die Familien ein Anrecht zu entscheiden, an welcher Schulform die Tochter oder der Sohn weiterlernen sollen. Nicht aber dürfen sie bestimmen, an welcher konkreten Schule das Kind zum Unterricht geht.