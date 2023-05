In der Hallischen Straße wird im Sommer eine mehrwöchige Pause eingelegt. Grund ist die Sperrung einer anderen Straßenbahnstrecke.

In Magdeburg ist diese Strecke für Straßenbahnen im Sommer dicht

MVB Straßenbahn in der Magdeburger Innenstadt.

Magdeburg - In einer großen Schleife durch Buckau müssen derzeit die Straßenbahnen der Linien 9 und 10 der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) die Hallische Straße umfahren. Die Strecke ist wegen Bauarbeiten gesperrt. Samt Bau an den Eisenbahnbrücken werden hier die Verkehrsbehinderungen noch lange Zeit in Anspruch nehmen – zumindest für die Straßenbahnen wird die Sperrung jedoch für ein paar Wochen im Sommer unterbrochen. Es geht um die Zeit der Sommerferien. Der Grund sind andere Baustellen.