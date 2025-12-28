Die Briefmarken- und Postfreunde vom Verein zur Förderung der Philatelie und Postgeschichte planen ihr Vereinsleben.

Magdeburg - Der Verein zur Förderung der Philatelie und Postgeschichte mit Sitz in der Schwiesaustraße blickt auf ein außerordentlich bewegtes Vereinsjahr zurück. Sprecherin Carmen Kauffmann lobte die Vereinsarbeit und die Mitarbeit und den Einsatz der Mitglieder. Nach wie vor ist das Vereinsheim in der Schwiesaustraße 4 jeden Donnerstag ab 16 Uhr geöffnet.

Größtes Projekt 2025 neben vielen anderen sei die Ausstellung zu Ostern im Freilichtmuseum Diesdorf in der Altmark gewesen. Ausgestellt wurden neu entstandene Exponate zu den Themen Fachwerkhäuser und Trachten, Landwirtschaft sowie Postgeschichte. Birger Buczkowski präsentierte der Öffentlichkeit sein Exponat „Historische Postsendungen aus der Altmark“.

Auch im Jahr 2025 fanden wieder vier Großtauschtage in Magdeburg statt. „Diese nutzten wir nicht nur zum Tausch von philatelistischen Materialien, sondern auch zum Austausch von Wissen, zum Knüpfen von neuen Kontakten und zum Stärken bestehender Verbindungen“, so Carmen Kauffmann.

Sehr beliebt seien auch stets die Fachvorträge zu Themen der Philatelie und Postgeschichte im Vereinsheim. 2025 habe neun Vorträge gegeben.

Für das Jahr 2026 sind bereits Veranstaltungen geplant. Erster Vortragstermin ist der 29. Januar um 18 Uhr im Vereinsheim in der Schwiesaustraße 4. Referent Henning Krüger spricht über „Die Geschichte einer Wiese, Burg - Längswellensender - Gefangenenlage“. Die Tauschtage in Magdeburg finden im Gemeindezentrum der Christusgemeinde (EFG), Morgenstraße 3–5, statt. Der erste Tauschtag ist für den 21. März geplant.