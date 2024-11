Freizeit und Ehrenamt In Magdeburg werden Helden des Alltags geehrt

Zum nunmehr zehnten Mal ist am Wochenende der Goldene Otter in Magdeburg verliehen worden. Mit dem Aktivpreis werden Personen geehrt, die sich auf besondere Weise für das Gemeinwesen engagieren. Das soll auch andere anstiften, sich ehrenamtlich einzubringen. Wer in diesem Jahr ausgezeichnet wurde.