Zoff um Größe von Solarpark in Haldensleben

Das Unternehmen Kronos Solar möchte in Satuelle einen Solarpark errichten.

Haldensleben. - Die Fläche für einen vom Unternehmen Kronos Solar geplanten Solarpark in Satuelle wird wohl wesentlich kleiner ausfallen. Mit knapper Mehrheit stimmte der Stadrat in seiner Sitzung am Donnerstag für einen entsprechenden Änderungsantrag zum Flächennutzungsplan. Damit reduziert sich die mögliche Fläche von 107 Hektar auf rund 64 Hektar.