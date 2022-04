In Magdeburg wird am Tunnel gepflastert - und es gibt Ärger über Vandalismus

Am Magdeburger Hauptbahnhof wird am Tunnel weiter fleißig gebaut. Doch Vandalismus sorgt für Ärger. Wer muss sich eigentlich um die Beseitigung der Schäden kümmern?

Am Tunnel in Magdeburg geht es jetzt darum, den Weg auf der Nordseite mit Bodenplatten zu pflastern.

Magdeburg - Die Arbeiten am Tunnel am Magdeburger Hauptbahnhof gehen voran. Thorsten Gebhardt, Leiter des Tiefbauamts der Landeshauptstadt, berichtete während der Januarsitzung des Bauausschusses am Donnerstag, dass „keine Unregelmäßigkeiten“ vorlägen. Er sagte: „Die Zeiten und Umfänge stimmen.“ Das betrifft die Bauarbeiten. Doch für Verdruss sorgt Vandalismus.