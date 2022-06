In Magdeburg wird Thorsten Kroll per Los zum Finanzbeigeordneten

Äußerst knapp ging es bei einer Wahl im Magdeburger Stadtrat zu. Per Los wurde Thorsten Kroll am Ende zum Finanzbeigeordneten.

Magdeburg - Der Magdeburger Stadtrat hat am 14. Dezember einen neuen Finanzbeigeordneten bestimmt. Insgesamt standen noch vier Kandidaten zur Auswahl. Die Entscheidung fiel anders als gedacht nicht in einer Wahl: Nachdem im zweiten Wahlgang Stimmgleichheit zwischen den beiden Erstplatzierten herrschte, musste entsprechend des Gesetzen des Landes gelost werden. Der Entscheid fiel auf Thorsten Kroll. Er ist derzeit Referatsleiter im Finanzministerium des Landes Sachsen-Anhalt in Magdeburg.