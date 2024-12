Wohnen und Pflege In Magdeburger Seniorenzentrum ist die Heizung ausgefallen - was jetzt für Wärme sorgt

In einem großen Seniorenzentrum im Stadtteil Reform in Magdeburg ist es zu einem Defekt an der Heizungsanlage gekommen. Auch die Warmwasserversorgung war betroffen. Wie darauf reagiert wurde.