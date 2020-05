Nach und nach werden die Straßen im Magdeburger Stadtteil Sudenburg erneuert. Als Nächstes ist die Braunschweiger Straße dran.

Magdeburgburg l Es ist nur ein Teilstück, das in der dicht bewohnten Straße mit den für den Magdeburger Stadtteil Sudenburg typischen Gründerzeithäusern für den Ausbau vorgesehen ist. Das hat es aber in sich: Im Bereich zwischen Helmstedter und Wolfenbütteler Straße gleicht die Braunschweiger Straße einer Holperpiste. Die Straße ist uneben, schwankt in ihrer Breite um bis zu 2,50 Meter, der Asphalt an vielen Stellen brüchig. Auf den Gehwegen finden sich zahlreiche Stolperfallen. Die Verwaltung schätzt den Zustand als „desolat“ ein.

Dies soll durch einen zweiteiligen Ausbau der Vergangenheit angehören. Die Stadtverwaltung plant, im Abschnitt zwischen Helmstedter und Wolfenbütteler Straße die gesamte Verkehrsanlage auszubauen und bis zur Halberstädter Straße die Fahrbahn zu erneuern. Damit soll die Braunschweiger Straße mit ihren Nebenstraßen wie der Otto-Richter-Straße gleichziehen, die in den zurückliegenden Jahren bereits eine Frischzellenkur erhalten haben.

Hauseigentümer zahlen für Straße

Der Ausbau passt zudem ins Bild: Der Sudenburger Kiez im Bereich der Braunschweiger Straße ist als Sanierungsgebiet ausgewiesen worden. Immobilienbesitzer und Investoren sind bereits dabei, in die Jahre gekommene, lange Zeit unangetastete Wohnhäuser herauszuputzen. Knapp 500.000 Euro werden für den Straßenbau fällig, die auch Fördergelder umfassen. Das Vorhaben ist eine beitragsfähige Maßnahme im Sinne des Straßenausbaubeitragsrechts. Das heißt, dass Hauseigentümer zur Kasse gebeten werden.

Der Aufgabenkatalog sieht vor, analog zum Bestand eine bituminöse Decke aufzutragen, Zufahrten mit geborgenem Natursteinpflaster zu versehen, welche die Gehwege optisch unterbrechen, wie es in der planerischen Beschreibung heißt. Dies entspreche dem historischen Vorbild. Als lauffreundliche Befestigung der Gehwege soll dort Betonsteinpflaster (die sogenannte Magdeburger Platte mit Bischofsmütze) eingesetzt werden. Eine Erneuerung der Straßenabflüsse ist ebenfalls vorgesehen.

Die Ausschreibung der Bauarbeiten erfolgt noch in diesem Jahr. Die Bauzeit ist vom März bis zum Juli des kommenden Jahres – in Abhängigkeit von den Witterungen – geplant. Nach der Frischzellenkur sollen Fahrzeuge ohne zusätzliche Reglementierungen auf der Fahrbahn parken und Radfahrer „als geschwindigkeitsdämpfendes Element auf der Straße geführt werden“.