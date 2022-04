Interaktive Ausstellung für Kinder in der Magdeburger Nicolaikirche

In der Nicolaikirche in Magdeburg-Neustadt ist eine Ausstellung zum Thema Ernährung und Essen zu sehen. Kinder können sich die interaktiven Inhalte selbst erschließen.

Magdeburg - „Wackeln die Tonnen noch?“, fragt Sandy Gärtner vom Neustädter Utopolis-Projekt die ersten neugierigen Kinder, die am 18. Oktober 2021 in der Magdeburger Nicolaikirche vorbeischauen. Gerade erst ist sie mit dem Aufbau der Ausstellung „Nimmersatt? Was uns auf den Teller kommt“ fertig geworden, zu der auch die Müllbehälter gehören. Statt Abfall sind diese mit allerhand Wissen über Lebensmittel gefüllt.