Magdeburg beteiligt sich am Aufbau eines Netzwerks, zu dem neun europäische Universitäten gehören. Was damit möglich wird, war vor Jahren noch unvorstellbar.

Magdeburg (vs) - Neun Universitäten aus ganz Europa haben die Hochschulallianz EU Green – European Universities Network for Sustainable Growth, Inclusive Education and Environment (Europäisches Universitäts-Netzwerk für nachhaltiges Wachstum und inklusive Bildung) gegründet. Ihr Ziel: eine europäische Hochschule mit Hörsälen in neun Ländern.