In Polen,Tschechien und Sachsen werden ergiebige Niederschläge erwartet. Das wird Folgen für den Wasserstand in der Elbe haben. Wie ist Magdeburg vorbereitet?

Noch zeigt die Anzeige des Pegelhäuschens an der Magdeburger Strombrücke mit 91 Zentimetern einen unauffälligen Wert an. Doch in den kommenden Tagen steuert die Stadt auf ein schlimmes Hochwasser zu.

Magdeburg. - Von heftigen Regenfällen ist in Magdeburg keine Spur: Vereinzelter Regen wird gerade einmal dazu ausreichen, um den Kleingärtnern das Gießen zu ersparen. Ganz anders aber sieht es in den Regionen südlich von Sachsen aus. Für Ostsachsen, vor allem aber für Polen und Tschechien, sind erheblich Niederschläge angesagt. Die Wetterlage jedenfalls ähnelt der kurz vor dem Hochwasser 2002, das den Raum Magdeburg schwer getroffen hatte: Ein Tief hat die Feuchtigkeit aus dem Mittelmeer nach Mitteleuropa getragen, welche nun hier abregnet.

Beispiel Varnsdorf an der sächsisch-tschechischen Grenze: Bis Montag werden hier bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet. Das bedeutet, dass hier pro Tag mehr Niederschlag vom Himmel fällt, als sonst in ganzen Monaten. Das wird nicht ohne Folgen für die Landstriche am Mittellauf der Elbe und damit auch in Magdeburg bleiben.

Magdeburgs Ordnungsbeigeordneter Ronni Krug sagte der Volksstimme gestern auf Nachfrage: „Wir beobachten die Situation insbesondere im Mittelböhmischen Becken mit großer Aufmerksamkeit.“ Die bislang vorliegenden Prognosen deuten auf die steigenden Pegelstände in der Elbe hin – doch von Hochwasserwerten sind die weit entfernt. Noch.

So rasant steigt der Wasserstand in Magdeburg

Noch bewegt sich der Pegelwert an der Strombrücke auf einem Wert von weniger als einem Meter. Doch das wird sich mit dem Beginn der Woche spürbar ändern: Laut Hochwasserprognose des Landes Sachsen-Anhalt wird am Montag die Ein-Meter-Marke gegen 6 Uhr mit 1,2 Metern überschritten sein, und am Tag darauf dürfte ein Wert von 2,30 Meter erreicht sein, für Mittwoch ist die Rede von drei Metern. „Ein Sprung in diesen Größenordnungen verdient unsere Aufmerksamkeit“, so der Magdeburger Ordnungsbeigeordnete gegenüber der Volksstimme. Zumal: Am Mittwoch werden die Niederschläge vom Montag in Böhmen längst noch nicht in Magdeburg angekommen sein.

Immerhin ist – anders als beim 2013er-Hochwasser – derzeit keine Rede von drastisch steigenden Wasserständen in der Saale als nach der Moldau zweitgrößtem Zufluss der Elbe. Im Jahr 2013 war mit 7,47 Metern der offiziell höchste bekannte Wert am Pegel der Magdeburger Strombrücke gemessen worden.

Wie ist Magdeburg vorbereitet? „Seit einigen Jahren verfügen wir beispielsweise über Sandsackfüllmaschinen und mobile Wände, die ein schnelles Handeln ermöglichen“, so Ronni Krug. Magdeburg sei also in einer gewissen Weise permanent auf ein Hochwasser vorbereitet.

Fortschritte und Lücken im Magdeburger Hochwasserschutz

Und auch entlang der Elbe ist in den vergangenen Jahren spürbar investiert worden: Hochwasserwände wurden beispielsweise grundhaft erneuert in Pechau, in Brückfeld, in Buckau und auf dem Werder. Der Landeshochwasserbetrieb hat zudem den Deich im Herrenkrug und in der Kreuzhorst über viele Kilometer erneuert. Und auch ins Grabensystem in Ostelbien mit der Furtlake wurde kräftig investiert.

Auch der Bereich der Klinkemündung in Buckau wurde für den Fall eines Elbehochwassers mit einer stationären Betonwand aufgerüstet. Und nicht zuletzt wurde mit den Neubauten für den Strombrückenzug eine hochwassersichere Elbquerung geschaffen.

Auf der anderen Seite gibt es auch noch Schwachstellen im Magdeburger Hochwasserschutz. So gibt es bislang nur einen Grundsatzbeschluss für eine Schlauchstrecke, die Überflutungen am Schleinufer verhindern soll. Bei dieser Millioneninvestition setzt die Stadt auf Fördermittel. Noch stehen auch Investitionen in den Hochwasserschutz an der Alten Elbe in den Bereichen von Cracau und Prester, am Wissenschaftshafen und nördlich in Richtung am Herrenkrugsteg bis Anschluss an den Fangedamm des Magdeburger Hafens aus.

Dass in Magdeburg die Gefahr nicht auf die leichte Schulter genommen wird, zeigt auch ein weiterer Umstand: Die Sandsackfüllmaschinen, die im Winterhochwasser noch zur Unterstützung in den Südharz geschickt worden waren, bleiben auf jeden Fall erst einmal in Magdeburg.