Seit 20 Jahren ist in Magdeburg wieder eine Liberale Jüdische Gemeinde zu Hause. Seitdem sieht sie sich als Teil der Stadtgesellschaft, muss aber mit Vorurteilen kämpfen, übt allerdings auch selbst Kritik.

Magdeburg. - Die Liberale Jüdische Gemeinde Magdeburg mit aktuell rund 125 Mitgliedern feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Wie es zur Rückkehr kam, was die Mitglieder freut und ärgert, wie sich der Gaza-Konflikt aufs Gemeindeleben auswirkt und was die Mitglieder an der neuen Synagoge in Magdeburg kritisieren: Volksstimme-Reporter Rainer Schweingel fragte Larisa Korshevnyuk, Vorsitzende der Liberalen Jüdischen Gemeinde zu Magdeburg.