Jugendarbeitslosigkeit: Was Magdeburg von den Nachbarkreisen unterscheidet

Über viele Jahre war Jugendarbeitslosigkeit auch in Magdeburg ein Problem. Doch in der Region gibt es große Unterschiede.

Symbol der Agentur für Arbeit in Magdeburg.

Magdeburg - Durchaus unterschiedlich stellt sich die Jugendarbeitslosigkeit im Raum Magdeburg dar. Im Vergleich der Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen-Anhalt liegt Magdeburg hier nämlich anders als bei der Arbeitslosenquote für die gesamte Erwerbsbevölkerung nicht an der viertletzten, sondern an der sechsten Position und damit im guten Mittelfeld.