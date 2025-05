Die Intel-Fläche bei Magdeburg ist Gegenstand von Diskussionen. Da die geplante Chipfabrik mindestens in Wartestellung bleibt, hat das Unternehmen die Fläche wieder an Bauern vergeben.

Magdeburg. - Als Frerk Arfsten am 15. April die Zeitung aufschlug, war er erstaunt. Mit der Nachricht, dass Chip-Riese Intel 380 Hektar seiner Flächen in der Nähe von Magdeburg wieder landwirtschaftlich nutzen lässt, hätte der Sprecher der Interessenorganisation „Freie Bauern“ in Sachsen-Anhalt nicht gerechnet.