Der bisherige Veranstalter des Kaiser-Otto-Festes in Magdeburg hat die Organisation abgegeben. Wer jetzt einspringt und was geplant ist.

Der schaurige Pestzug, hier im Jahr 2023, gehört stets zum Kaiser-Otto-Fest in Magdeburg dazu.

Magdeburg - Das beliebte Kaiser-Otto-Fest in Magdeburg wird in diesem Jahr unter anderer Organisation stattfinden. Hintergrund ist laut Stadtverwaltung, dass der Gesellschafter der Veranstaltungsgesellschaft, die das Fest über all die Jahre organisiert hat, mitgeteilt habe, es aus privaten Gründen bereits ab diesem Jahr nicht mehr zu können.